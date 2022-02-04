«Накажи автохама»: стробоскопы не помогли водителю ВАЗа красиво войти в занос

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную в районе ул. Защитников Тулы. На кадрах видно, что водителю отечественного ВАЗа определенно не помешала бы воспитательная беседа с сотрудниками ГИБДД.

«Дата и время на видео верны. Опасный (из-за стиля вождения) джигит с неисправными стоп-сигналами (стробоскопами) пытается уйти в занос и в конце чуть не врезается в сугроб», — прокомментировал автор видео.