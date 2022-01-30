В Туле пройдет концерт московского проекта Rock Privet
12 февраля в Сoncert Hall выступит Rock Privet. Начало в 20.00. Билеты в продаже на Myslo!
Коллектив, созданный в 2017 году Наилем Шарияздановым, получил известность в Интернете, благодаря своим ярким и необычным каверам русскоязычных хитов в формате звучания популярных западных рок-групп. Уже после публикации первых видео («Грибы» / «Limp Bizkit», «Сплин» / «Nickelback», «Король и Шут» / «The Offspring»), стремительно набравших сотни тысяч просмотров, коллектив снискал признание в соцсетях и на крупных медиаплощадках.
Тысячи поклонников ждут выхода их новых музыкальных мэшапов, а их видео поддерживают как сами музыканты, песни которых поддаются в нетривиальной обработке (Сергей Жуков, Егор Крид, Иван Дорн, «Звери», МакSим), так и крупные бренды, например, игра War Thunder или компания «Роскосмос»!
Талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора — участники Rock Privet во главе с Наилем — смогли вывести свой проект за пределы интернет-пространства.
В 2018 году они впервые попробовали свои силы в качестве концертной группы. Результат превзошёл ожидания самих музыкантов и их многочисленных зрителей. Выступления Rock Privet — это полноценная «живая» интерпретация фирменных номеров, знакомых по YouTube-
роликам, в формате настоящего рок-концерта!
В большую программу сольного концерта войдут все главные музыкальные номера группы Rock Privet, а также целая обойма новых неожиданных мэшапов и каверов.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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