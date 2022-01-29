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Воспитанники Центра реабилитации наркозависимых показали тулякам «Нашего Высоцкого»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Воспитанники Центра реабилитации наркозависимых показали тулякам «Нашего Высоцкого»

В Музейно-выставочном комплексе Тульского кремля прошел показ музыкально-поэтической постановки «Наш Высоцкий».

Музыкальная постановка создана по произведениям самого Владимира Семеновича Высоцкого. Исполнители спектакля – воспитанники Центра реабилитации наркозависимых «Страна Живых», каждый из которых выразил на сцене своё понимание творчества поэта. 
 
В сентябре 2021 года проект «Творчество — это жизнь», посвященный культурному развитию участников реабилитации, выиграл грантовую поддержку Президентского Фонда Культурных инициатив. 
 
Проект «Творчество — это жизнь» направлен на реабилитацию химически зависимых людей через творческий подход в работе. По словам организаторов такой подход позволяет участникам программы реанимировать и развить свою эмоциональную сферу, почувствовать себя свободными и научиться получать удовольствие от жизни без наркотиков, реализуя свой творческий потенциал.?
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Событие
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Место
Тульская область

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