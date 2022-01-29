Воспитанники Центра реабилитации наркозависимых показали тулякам «Нашего Высоцкого»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Музыкальная постановка создана по произведениям самого Владимира Семеновича Высоцкого. Исполнители спектакля – воспитанники Центра реабилитации наркозависимых «Страна Живых», каждый из которых выразил на сцене своё понимание творчества поэта.

В сентябре 2021 года проект «Творчество — это жизнь», посвященный культурному развитию участников реабилитации, выиграл грантовую поддержку Президентского Фонда Культурных инициатив.

Проект «Творчество — это жизнь» направлен на реабилитацию химически зависимых людей через творческий подход в работе. По словам организаторов такой подход позволяет участникам программы реанимировать и развить свою эмоциональную сферу, почувствовать себя свободными и научиться получать удовольствие от жизни без наркотиков, реализуя свой творческий потенциал.?