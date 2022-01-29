Голосуем! Чемпионка по боксу из Щекино Дарья Абрамова претендует на звание «Лучшего спортсмена 2021 года среди военнослужащих»
Поддержим нашу спортсменку!
Наша прославленная землячка Дарья Абрамова претендует на звание «Лучшего спортсмена 2021 года среди военнослужащих».
Дарья — заслуженный мастер спорта по боксу, семикратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы и Кубка мира, воспитанница щёкинской школы бокса и тренеров Дмитрия Кузнецова и Сергея Ребрика.
Ее недавняя уверенная победа на чемпионате страны в Челябинске над участницей Олимпийских игр в Токио еще раз подтвердила огромный потенциал спортсменки. Дарья в 2021 году завоевала титул чемпионки страны. На чемпионате мира по боксу среди военнослужащих ей также не было равных.
Как и где голосовать?
- Заходим на сайт www.milsport.one.
- Выбираем категорию "мужчины" или "женщины" (men или women)/
- Голосуем за Дарью.
- Подтверждаем свой голос через ссылку на электронную почту.
- Готово!
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