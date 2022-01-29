За сутки туляки подарили телефонным аферистам 3 миллиона рублей

Об этом сообщили в УМВД по Тульской области.

За прошедшие сутки у 14 туляков мошенники похитили деньги в сумме 3 млн 227 тысяч 816 рублей. Как показывает практика, потерпевшие хорошо знают о методах, используемых преступниками, о способах мошенничеств, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Четверо жителей Тульской области пенсионного возраста стали жертвами одной из мошеннических схем. По телефону аферисты представлялись должностными лицами различных ведомств и сообщали о ДТП, в которое якобы попал родственник жертвы. Чтобы "решить вопрос" и не привлекать родственника к ответственности, выманивали денежные средства. Общая сумма ущерба составила 645 тысяч 486 рублей.

Полиция Тульской области напоминает:

Все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций. Служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета».

Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.