За сутки туляки подарили телефонным аферистам 3 миллиона рублей
Об этом сообщили в УМВД по Тульской области.
За прошедшие сутки у 14 туляков мошенники похитили деньги в сумме 3 млн 227 тысяч 816 рублей. Как показывает практика, потерпевшие хорошо знают о методах, используемых преступниками, о способах мошенничеств, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.
Четверо жителей Тульской области пенсионного возраста стали жертвами одной из мошеннических схем. По телефону аферисты представлялись должностными лицами различных ведомств и сообщали о ДТП, в которое якобы попал родственник жертвы. Чтобы "решить вопрос" и не привлекать родственника к ответственности, выманивали денежные средства. Общая сумма ущерба составила 645 тысяч 486 рублей.
Полиция Тульской области напоминает:
- Все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций. Служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах. Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета».
Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.
- Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.
- Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!
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