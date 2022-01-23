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Игорь Ливанов и Елена Сафонова в комедии «Слухи»: туляков приглашают на звездный спектакль

Игорь Ливанов и Елена Сафонова в комедии «Слухи»: туляков приглашают на звездный спектакль

25 января в Городском концертном зале покажут феерическую комедию, полную реприз и курьезов — «Слухи». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома – заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений...

Классический спектакль выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и полнейший душевный покой. Никаких отрицательных эмоций и рассуждений о глобальных проблемах человечества.
 
Отличный шанс вспомнить о том, что поход в театр – это праздник.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 20:22 +1
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