Игорь Ливанов и Елена Сафонова в комедии «Слухи»: туляков приглашают на звездный спектакль

25 января в Городском концертном зале покажут феерическую комедию, полную реприз и курьезов — «Слухи». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома – заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений...

Классический спектакль выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и полнейший душевный покой. Никаких отрицательных эмоций и рассуждений о глобальных проблемах человечества.

Отличный шанс вспомнить о том, что поход в театр – это праздник.



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