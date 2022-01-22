В Ясной Поляне выступит фортепианный дуэт TWINS Piano Duo

Участники дуэта – Игорь Свиридов и Максим Марков – выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В их репертуаре – как собственные композиции, так и авторские обработки музыкальных тем из советских и российских кинофильмов и мультфильмов, а также популярных произведений мировой эстрады.



По словам музыкантов, их творчество понравится ценителям фортепиано, людям с тонким вкусом, которые ищут живое искусство, вызывающее отклик в душе. Дуэт выпустил три альбома авторской музыки; последний по времени – «Странник» – появился на всех музыкальных сервисах осенью 2021 года и представляет собой цикл композиций с элементами русских мотивов.

В марте 2021 года участники дуэта стали номинантами Marvin Hamlisch International Music Awards – международной премии, носящей имя прославленного американского композитора и дирижера Марвина Хэмлиша.



Одна из последних работ TWINS Piano Duo в качестве кинокомпозиторов – саундтрек к документальному фильму «Я никого не ем», повествующему об истории вегетерианства в России. Съемки картины частично проходили в Ясной Поляне. В октябре 2021 года концерт дуэта предварял показ фильма в яснополянском Доме культуры.



Цена билетов 600 рублей. Приобрести билет можно в кассе Дома культуры или онлайн.