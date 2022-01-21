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Пункты бесплатного экспресс-тестирования в Туле и Новомосковске: пять важных вопросов

Пункты бесплатного экспресс-тестирования в Туле и Новомосковске: пять важных вопросов

По поручению губернатора Алексея Дюмина пункты будут работать с 24 января.

Разъясняет региональный Минздрав.

Зачем нужно сдавать тест?

Это возможность быстро сделать тест на коронавирус и исключить сомнения о возможном заболевании.

Экспресс-тестирование помогает выявить инфекцию у бессимптомных носителей, а ранняя диагностика COVID-19 позволяет раньше начать лечение и снизить вероятность тяжелого течения болезни.

Мазок берется из полости носа, это безболезненно. Результат будет готов через 15 минут. Процедура бесплатная.

Кто может пройти тестирование?

Каждый житель области при отсутствии признаков ОРВИ. С собой нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Перед проведением экспресс-теста нужно заполнить анкету. Это можно сделать заранее. Скачать анкету.

Где будут работать пункты?

В Туле:

  • в Городском концертном зале,
  • в ТЦ «Гостиный двор»,
  • возле гипермаркета «Глобус»,
  • возле ТЦ «Макси».

В Новомосковске — в ТЦ «Первый».

Что делать, если результат положительный?

Перед тестированием проводится осмотр и термометрия. В случае выявления положительного результата сведения передаются в Роспотребнадзор и медучреждение по месту проживания пациента, ему автоматически оформляется больничный, выдается памятка о необходимости самоизоляции.

Если результат положительный, необходимо оставаться дома. Результат теста передадут в вашу поликлинику.

Что делать, если результат отрицательный?

Вести привычный образ жизни. Вы здоровы и не представляете опасности для окружающих.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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