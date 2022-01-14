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«Дабы радость испытать, надо поле притоптать»: в Туле выступит Нейромонах Феофан

«Дабы радость испытать, надо поле притоптать»: в Туле выступит Нейромонах Феофан

22 января в Сoncert Hall Нейромонах Феофан представит слушателям свой новый альбом «Древнерусский рейв». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Зрителей ждет не только премьерная программа, но и новое шоу!

Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан на альбоме «Древнерусский рейв» представил совершенно новое звучание древнерусского Драма! Новое наполнение получит и визуальная часть концерта: помимо традиционных тщательно проработанных светового шоу- и видеосопровождения, впервые гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций.

Ну, а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах!
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:13 +3
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