«Дабы радость испытать, надо поле притоптать»: в Туле выступит Нейромонах Феофан
22 января в Сoncert Hall Нейромонах Феофан представит слушателям свой новый альбом «Древнерусский рейв». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Зрителей ждет не только премьерная программа, но и новое шоу!
Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан на альбоме «Древнерусский рейв» представил совершенно новое звучание древнерусского Драма! Новое наполнение получит и визуальная часть концерта: помимо традиционных тщательно проработанных светового шоу- и видеосопровождения, впервые гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций.
Ну, а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах!
Ну, а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах!
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной.
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной.
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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