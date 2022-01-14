«Дабы радость испытать, надо поле притоптать»: в Туле выступит Нейромонах Феофан

22 января в Сoncert Hall Нейромонах Феофан представит слушателям свой новый альбом «Древнерусский рейв». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Зрителей ждет не только премьерная программа, но и новое шоу!

Песнослов, гудец да вятший драмодей Нейромонах Феофан на альбоме «Древнерусский рейв» представил совершенно новое звучание древнерусского Драма! Новое наполнение получит и визуальная часть концерта: помимо традиционных тщательно проработанных светового шоу- и видеосопровождения, впервые гостей ждет погружение в атмосферу настоящего древнерусского рейва с помощью необычных декораций.



Ну, а самих посетителей, как всегда, будут рады видеть в тематических нарядах!

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