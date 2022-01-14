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Тульский «АКМ» сменил главного тренера
Фото пресс-службы "АКМ".

Тульский «АКМ» сменил главного тренера

Новым наставником хоккеистов стал Дмитрий Евстигнеев.

Алексей Ждахин покинул пост главного тренера хоккейной «АКМ». Вместо него команду возглавил Дмитрий Евстигнеев. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, Ждахин стал тренером команды летом 2021 года. Под его руководством «АКМ» провел 40 матчей и набрал 39 очков. В активе — 18 побед (1 — в овертайме, 1 — по буллитам) и 22 поражения (3 — по буллитам). От зоны плей-офф Высшей хоккейной лиги «АКМ» отстает на 4 очка.

Евстигнеев — воспитанник воскресенского «Химика», с 1997 года выступал на позиции нападающего за команды «Русич» (Рязань), «Шахтер» (Прокопьевск), «Химик-2» (Воскресенск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Русич-Эксима» (Рыбинск), ХК «Рязань». Игровую карьеру закончил в 2007 году.

Тренерскую карьеру начал в 2011 году в клубе «Снежные барсы» (Москва), возглавлял команды юношей 1997, 1998 и 2006 годов рождения. Затем работал в МХЛ старшим тренером «Атланта» (Мытищи) и в ВХЛ тренером ХК «Рязань» и ХК «Тамбов».

С 2020 года Дмитрий Николаевич — в системе «Академии Михайлова». Евстигнеев возглавлял новомосковскую «Академию Михайлова» (U-18), выступающую в ЮХЛ, а также команду юношей 2005 года рождения, участвующую в Открытом чемпионате Москвы. В сезоне-2021/22 работал главным тренером «Академии Михайлова-Юниор».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:02 0
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