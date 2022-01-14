Тульский «АКМ» сменил главного тренера

Фото пресс-службы "АКМ".

Алексей Ждахин покинул пост главного тренера хоккейной «АКМ». Вместо него команду возглавил Дмитрий Евстигнеев. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, Ждахин стал тренером команды летом 2021 года. Под его руководством «АКМ» провел 40 матчей и набрал 39 очков. В активе — 18 побед (1 — в овертайме, 1 — по буллитам) и 22 поражения (3 — по буллитам). От зоны плей-офф Высшей хоккейной лиги «АКМ» отстает на 4 очка.

Евстигнеев — воспитанник воскресенского «Химика», с 1997 года выступал на позиции нападающего за команды «Русич» (Рязань), «Шахтер» (Прокопьевск), «Химик-2» (Воскресенск), «Нефтяник» (Лениногорск), «Русич-Эксима» (Рыбинск), ХК «Рязань». Игровую карьеру закончил в 2007 году.

Тренерскую карьеру начал в 2011 году в клубе «Снежные барсы» (Москва), возглавлял команды юношей 1997, 1998 и 2006 годов рождения. Затем работал в МХЛ старшим тренером «Атланта» (Мытищи) и в ВХЛ тренером ХК «Рязань» и ХК «Тамбов».

С 2020 года Дмитрий Николаевич — в системе «Академии Михайлова». Евстигнеев возглавлял новомосковскую «Академию Михайлова» (U-18), выступающую в ЮХЛ, а также команду юношей 2005 года рождения, участвующую в Открытом чемпионате Москвы. В сезоне-2021/22 работал главным тренером «Академии Михайлова-Юниор».