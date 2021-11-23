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В Туле выступит группа «Мураками»

В Туле выступит группа «Мураками»

26 ноября в клубе BACKSTAGE с новой акустической программой выступит группа «Мураками».

В честь своего восемнадцатилетия группа «Мураками» делает главный подарок своим поклонникам — выпускает новый альбом под названием «Среди акул».

«Мураками» — яркая звездочка на роковом небосклоне. Суперсила коллектива — волшебная вокалистка, плотный гитарный звук и бешеная энергетика на концертах. Диляра Вагапова — хрупкая, честная и притягательная — очаровывает моментально.
 
Альбом «Среди акул» — глубокий, насыщенный эмоциями роман музыки и слов. Релиз порадует преданных фанатов группы и зацепит новую аудиторию своим чистым поп-роковым звучанием, которое никогда не теряет актуальности. Первый трек задает драйвовый настрой на весь альбом и уверенно заявляет: «Рок-н-ролл и танцы будут». Каждая песня — это маленькая история с любовью и надрывом. Слушаешь, подпеваешь, танцуешь и любишь этот альбом с первой минуты.
 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 20:50 −4
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