Знаменитые музыканты дают мастер-классы учащимся Новомосковского музыкального колледжа

Фото: nov-pravda.ru

Уникальное событие происходит в стенах Новомосковского музыкального колледжа им. М. И Глинки: юным музыкантам дают мастер-классы именитые мастера, обладатели высоких званий в мире искусства.

Санкт-Петербургский Дом музыки реализует в Новомосковске проект «Посольство мастерства». Он включает в себя выездные сессии мастер-классов ведущих музыкантов в шести регионах России и гастроли успешных молодых солистов в российских центрах науки и культуры за рубежом.

В Новомосковске мастер-классы для начинающих музыкантов дают заслуженные артисты России, профессора Андрей Диев (фортепиано) и Евгений Петров (кларнет). Также в Тульскую область приехали народный артист России, профессор Максим Федотов (cкрипка) и лауреат международных конкурсов, профессор Андрей Большиянов (саксофон).

На протяжении нескольких дней мэтры будут передавать новомосковским студентам свой бесценный опыт, помогать осваивать музыкальные инструменты и переосмысливать классические произведения.