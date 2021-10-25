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Узловчанка стала победителем Всероссийского конкурса краеведов

Узловчанка стала победителем Всероссийского конкурса краеведов

Всего на конкурс было подано 178 заявок из 50 регионов!

Заведующая сектором краеведения Центральной городской библиотеки Узловой Евгения Баева заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью.
 
В конкурсе принимали участие учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры. Тематика этого года – культура и история малой родины. Всего на конкурс было подано 178 заявок из 50 регионов, в финал вышли 27 победителей.
 
Конкурс проводится с 2019 года, его организаторы – Российское историческое общество и фонд «История Отечества».
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