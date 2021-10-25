Узловчанка стала победителем Всероссийского конкурса краеведов

Всего на конкурс было подано 178 заявок из 50 регионов!

Заведующая сектором краеведения Центральной городской библиотеки Узловой Евгения Баева заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью.

В конкурсе принимали участие учителя школ, педагоги дополнительного образования, работники учреждений культуры. Тематика этого года – культура и история малой родины. Всего на конкурс было подано 178 заявок из 50 регионов, в финал вышли 27 победителей.

Конкурс проводится с 2019 года, его организаторы – Российское историческое общество и фонд «История Отечества».