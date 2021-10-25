Суд обязал администрацию Тулы подвести коммуникации еще к 9 участкам многодетных семей

22 октября Пролетарский районный суд постановил удовлетворить требования девяти истцов.

– Наша многодетная семья получила земельный участок в 2013 году. Тогда жителей собрали и объявили, что будут дороги, коммуникации, построят школы и детские сады, то есть наш поселок будет иметь все удобства, — рассказала Myslo Надежда Кислякова. — Но по прошествии стольких лет мы до сих пор даже подъехать к участку не всегда можем, потому что нет дороги. На участке – только колодец, который мы сами вырыли, и столб электрический, техническое присоединение электричества мы тоже оплачивали сами. Все восемь лет администрация бездействовала. Она нам предложила только альтернативные источники — вместо газопровода газгольдер и септики взамен канализации. Я со своим заработком не потяну газгольдер, его обслуживание в год обходится около 140 тыс. рублей. Септики, которые установили на поле, из-за повышенного количества грунтовых вод всплыли по весне, а значит, эта система не подходит для наших нужд из-за большого объема грунтовых вод на участках. Поэтому мы потребовали централизованное водоснабжение и канализацию. Суд встал на нашу сторону, чему мы очень рады.

Напомним, первыми на городских чиновников подали иск 20 многодетных семей : земельные участки людям выдали еще в 2013 году, а коммуникаций до сих пор нет (впоследствии к ним присоединился еще один истец, в итоге их стало 21. — Прим. авт.). Затем аналогичные групповые иски туляки подавали в Привокзальный и Зареченский суды.