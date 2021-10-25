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Суд обязал администрацию Тулы подвести коммуникации еще к 9 участкам многодетных семей

Суд обязал администрацию Тулы подвести коммуникации еще к 9 участкам многодетных семей

Рассмотрен очередной коллективный иск к администрации города Тулы.

22 октября Пролетарский районный суд постановил удовлетворить требования девяти истцов.

– Наша многодетная семья получила земельный участок в 2013 году. Тогда жителей собрали и объявили, что будут дороги, коммуникации, построят школы и детские сады, то есть наш поселок будет иметь все удобства, — рассказала Myslo Надежда Кислякова. — Но по прошествии стольких лет мы до сих пор даже подъехать к участку не всегда можем, потому что нет дороги. На участке – только колодец, который мы сами вырыли, и столб электрический, техническое присоединение электричества мы тоже оплачивали сами. Все восемь лет администрация бездействовала. Она нам предложила только альтернативные источники — вместо газопровода газгольдер и септики взамен канализации. Я со своим заработком не потяну газгольдер, его обслуживание в год обходится около 140 тыс. рублей. Септики, которые установили на поле, из-за повышенного количества грунтовых вод всплыли по весне, а значит, эта система не подходит для наших нужд из-за большого объема грунтовых вод на участках. Поэтому мы потребовали централизованное водоснабжение и канализацию. Суд встал на нашу сторону, чему мы очень рады.

Напомним, первыми на городских чиновников подали иск 20 многодетных семей: земельные участки людям выдали еще в 2013 году, а коммуникаций до сих пор нет (впоследствии к ним присоединился еще один истец, в итоге их стало 21. — Прим. авт.). Затем аналогичные групповые иски туляки подавали в Привокзальный и Зареченский суды.
 
Истцы просили обязать администрацию подвести к земельным участкам водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, автомобильную дорогу местного значения в течение года с момента вступления решения суда в законную силу.
 
Районный суд встал на сторону многодетных, однако администрация обжаловала решение, поскольку сочла претензии истцов необоснованными.
 
Вскоре областной суд рассмотрит апелляцию на иск еще 15 семей из северного Заречья.

 

Сюжет: Многодетные против администрации Тулы
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Автор: Юлия Александрова
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