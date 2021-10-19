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Туляков приглашают на иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

Туляков приглашают на иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

С 23 октября по 6 ноября на Крестовоздвиженской площади состоятся показы иммерсивного спектакля «Тульская русскошь». Билеты уже в продаже на Myslo!

Тайны и красоты улицы Металлистов и ее окрестностей на два часа оживут благодаря удивительному туристическому приключению. 

Спектакль-прогулка в жанре телешоу «Тульская русскошь» исследует старинную улицу Металлистов в ее многовековой истории, предлагая участникам роли интеллектуалов и эстетов, борцов за охрану памятников города Тулы.

Познакомиться с легендарными личностями, которые оставили свой след в жизни города, увидеть образы исчезнувших зданий, романтическую атмосферу уютных двориков, архитектурную красоту отреставрированных и восстановленных зданий... Это два часа в калейдоскопе истории, а также возможность почувствовать себя человеком далекой эпохи и разных взглядов. А в конце всех зрителей ждет музыкальное чаепитие. 
 
Режиссер спектакля Сергей Никитин-Римский — историк и культуролог. Несколько лет назад Сергей с успехом провел в Туле «Железную Велоночь» в рамках международного архитектурного проекта «Велоночь», а теперь решил еще больше углубиться в тульский контекст. 
 
Показы будут проходить по выходным и в дни осенних каникул.
 
«Русскошь — душа города. Романтичные подворотни следуют за шикарными особняками, ситцевые занавески за потрескавшимися рамами созвучны русскому характеру, его ностальгии по минувшим временам наших бабушек и дедушек. Это свое, родное, особенное и узнаваемое», — комментирует необычное название куратор спектакля, историк Сергей Никитин-Римский.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:21 +1
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