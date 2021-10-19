Туляков приглашают на иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

С 23 октября по 6 ноября на Крестовоздвиженской площади состоятся показы иммерсивного спектакля «Тульская русскошь». Билеты уже в продаже на Myslo!

Тайны и красоты улицы Металлистов и ее окрестностей на два часа оживут благодаря удивительному туристическому приключению.

Спектакль-прогулка в жанре телешоу «Тульская русскошь» исследует старинную улицу Металлистов в ее многовековой истории, предлагая участникам роли интеллектуалов и эстетов, борцов за охрану памятников города Тулы.



Познакомиться с легендарными личностями, которые оставили свой след в жизни города, увидеть образы исчезнувших зданий, романтическую атмосферу уютных двориков, архитектурную красоту отреставрированных и восстановленных зданий... Это два часа в калейдоскопе истории, а также возможность почувствовать себя человеком далекой эпохи и разных взглядов. А в конце всех зрителей ждет музыкальное чаепитие.



Режиссер спектакля Сергей Никитин-Римский — историк и культуролог. Несколько лет назад Сергей с успехом провел в Туле «Железную Велоночь» в рамках международного архитектурного проекта «Велоночь», а теперь решил еще больше углубиться в тульский контекст.



Показы будут проходить по выходным и в дни осенних каникул.

«Русскошь — душа города. Романтичные подворотни следуют за шикарными особняками, ситцевые занавески за потрескавшимися рамами созвучны русскому характеру, его ностальгии по минувшим временам наших бабушек и дедушек. Это свое, родное, особенное и узнаваемое», — комментирует необычное название куратор спектакля, историк Сергей Никитин-Римский.

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