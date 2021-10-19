Фото из архива Myslo.
Где в Туле не будет света 20 октября
Публикуем список адресов.
С 8.00 до 17.00 без электричества останутся следующие дома:
- ул. Демонстрации, 2-г, 2-а,
- ул. Тюрина, 32, 36,
- ул. Рыкова, 8,
- ул. Соколова,
- ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 215, 220, 197,
- пер. Городской, 35,
- ул. Заварная, 118-156 (чётн.), 103-113 (нечётн.),
- ул. М. Горького, 147-171 (нечётн.),
- ул. Пороховая, 153,
- ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-д, 2, 6,, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б,
- ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.), 109, 90,
- Новомосковское шоссе, 54, 56, 54-б,
- д. Гостеевка (Солевая скважина),
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-11 (нечётн.), 8, 10, 12,
- ул. М. Горького, 6, 8, 8-а,
- Мясново: Ханинский пр-д, 6, 29,
- ул. Краснодонцев, 11,
- п. Косая Гора: ул. Генерала Горшкова, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15,
- ул. Дронова, 1, 2/4,
- п. Горелки: Горельский пр-д, 1, 2, 3, 5, 8,
- ул. Большая, 2-12,
- пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а.
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