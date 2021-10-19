Алексей Дюмин принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

На заседании обсудили транспортную стратегию страны до 2030 года и прогноз до 2035 года. Она подготовлена в соответствии с национальными целями и стратегическими задачами развития России, максимально учитывает интересы всех субъектов рынка транспортных услуг и, прежде всего, жителей удаленных населенных пунктов.

Тульская область поддерживает создание транспортной стратегии и сбалансированной национальной транспортной системы и продолжает активно развивать и модернизировать отрасль. Несмотря на введение дополнительных ограничений в связи с пандемией, регион сохранил маршрутную сеть и уровень транспортной доступности для жителей.

В 2020 году в Тульской области была усовершенствована автоматизированная система оплаты проезда. Для оптимизации маршрутной сети и транспортной разгрузки областного центра открыты две новые автостанции – «Северная» и «Восточная». Автобусы переоборудуют для использования природного газа. По итогам прошлого года регион улучшил показатели при обеспечении безопасности дорожного движения.

В этом году проведено комплексное обследование пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок в границах Тульской области. Результаты обследования будут использованы для улучшения работы отрасли. Также продолжается обновление подвижного состава. В рамках нацпроекта БКД внедряется интеллектуальная транспортная система.