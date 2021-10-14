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В Туле покажут оперетту «Сильва»: успей купить билеты со скидкой 15%

В Туле покажут оперетту «Сильва»: успей купить билеты со скидкой 15%

28 октября в Городском концертном зале покажут оперетту в 3-х действиях — «Сильва». Начало в 18.30. Билеты в продаже на Myslo!

Сильва Вареску — талантливая и трудолюбивая, становится звездой будапештского варьете. Сильва любит молодого аристократа Эдвина, но их брак невозможен из-за социального неравенства. Тем не менее перед отъездом в полк Эдвин приглашает нотариуса и за кулисами происходит помолвка между Эдвином и Сильвой. Уже после отъезда Эдвина выясняется, что он помолвлен с другой. Сильва уезжает на гастроли в сопровождении графа Бони. А дальше сюжет закручивается невероятным образом... 

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  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:56 0
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