В Тульской области мужчина утонул в пруду вместе с автомобилем

12 октября в Суворовском районе из пруда рядом с деревней Колонтаево водолазы извлекли труп мужчины и автомобиль Hyundai Creta.

По информации Myslo, 11 октября, в день трагедии, потерпевший взял машину матери и отправился отдыхать к друзьям. По словам очевидцев, спустя некоторое время его Hyundai видели уже в Суворове.

Как мужчина оказался возле пруда у деревни Колонтаево, доподлинно неизвестно. Однако в какой-то момент, по непонятным причинам, мужчина сел за руль и поехал на автомобиле прямо в пруд.

Впоследствии его тело и автомобиль нашли в воде, но в разных местах. Также на дне были обнаружены вещи погибшего. Можно предположить, что мужчина пытался выплыть, сбросил с себя куртку и обувь, но спастись не смог.

В УМВД России по Тульской области подтвердили, что смерть мужчины не носит криминальный характер.