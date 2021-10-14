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В Тульской области мужчина утонул в пруду вместе с автомобилем

В Тульской области мужчина утонул в пруду вместе с автомобилем

Погибшему было 33 года.

12 октября в Суворовском районе из пруда рядом с деревней Колонтаево водолазы извлекли труп мужчины и автомобиль Hyundai Creta.
 
По информации Myslo, 11 октября, в день трагедии, потерпевший взял машину матери и отправился отдыхать к друзьям. По словам очевидцев, спустя некоторое время его Hyundai видели уже в Суворове. 
 
Как мужчина оказался возле пруда у деревни Колонтаево, доподлинно неизвестно. Однако в какой-то момент, по непонятным причинам, мужчина сел за руль и поехал на автомобиле прямо в пруд. 
 
Впоследствии его тело и автомобиль нашли в воде, но в разных местах. Также на дне были обнаружены вещи погибшего. Можно предположить, что мужчина пытался выплыть, сбросил с себя куртку и обувь, но спастись не смог.  
 
 
В УМВД России по Тульской области подтвердили, что смерть мужчины не носит криминальный характер.
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