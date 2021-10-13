Туляков приглашают на концерт группы «Воровайки»
21 октября в Городском концертном зале пройдет концерт памяти Юрия Алмазова при участии группы «Воровайки». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
В концерте принимают участие популярные коллективы «Воровайки» и «Владимир», работающие в жанре «танцевальный шансон». Все эти группы были созданы Юрием Алмазовым и уже давно снискали всенародную любовь.
«Воровайки» давно получили статус культовой группы и находятся сегодня на новой волне своей популярности. Их видео в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Девушки находятся в центре внимания СМИ и являются частыми гостями популярных фестивалей и ток-шоу. В 2019 году «Воровайки» приняли участие в телепроекте «Зимняя сказка для взрослых» в Кремле.
Лидер группы «Владимир» Игорь Левин хорошо знаком зрителям как харизматичный и экспрессивный исполнитель в жанре «русский шансон». Многие его знают как солиста группы «Бутырка», с которой он часто гастролирует по городам России и за рубежом.
Вы можете купить билеты онлайн:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
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