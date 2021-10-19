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Убийство в Донском: подозреваемый задержан
Фото: соцсети.

Убийство в Донском: подозреваемый задержан

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что по факту вчерашнего убийства в Донском Тульской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Установлено, что 36-летний потерпевший скончался от ножевого ранения в грудную клетку.
 
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый — это 36-летний местный житель. Следователь и криминалист провели осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, проводится сбор необходимой доказательственной базы.
 
По нашей информации, погибший и убийца жили на ул. Западной в соседних домах. Предполагается, что между мужчинами был давний конфликт.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:59 +1
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