Мужчина ради выпивки украл в монастыре гаджеты

Белевский районный суд Тульской области вынес приговор А. Гапееву, обвиняемому в краже.

В июле подсудимый, находясь в помещении общежития Спасо-Преображенского мужского монастыря, утащил из комнаты общежития сумку с ноутбуком, планшетом, компьютерную мышь и зарядку для мобильника. Ущерб составил 35 300 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал. Он сообщил, что украл вещи для продажи, чтобы на вырученные деньги купить спиртное.

Суд приговорил Гапеева А. В. к 1,5 годам исправительной колонии общего режима. Заявленный по делу потерпевшим гражданский иск судом удовлетворен, с осужденного взыскано в возмещение причиненного преступлением материального ущерба 35 300 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.