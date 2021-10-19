Мужчина ради выпивки украл в монастыре гаджеты
Ущерб составил 35 300 рублей.
Белевский районный суд Тульской области вынес приговор А. Гапееву, обвиняемому в краже.
В июле подсудимый, находясь в помещении общежития Спасо-Преображенского мужского монастыря, утащил из комнаты общежития сумку с ноутбуком, планшетом, компьютерную мышь и зарядку для мобильника. Ущерб составил 35 300 рублей.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал. Он сообщил, что украл вещи для продажи, чтобы на вырученные деньги купить спиртное.
Суд приговорил
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.