Жителей Новомосковска приглашают на ироническую комедию «Валентинов день»
26 октября в КДЦ «Азот» покажут спектакль «Валентинов день». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!
Валентин и Валентина — история человеческой любви и неземной нежности. История длиною в жизнь. Какими они стали, о чем они мечтали, думали, на что надеялись… История о любви: о любви женщины к мужчине, о любви, во имя которой можно солгать, оклеветать, умереть… История простая и одновременно очень сложная, история человеческих чувств, эмоций, человеческого бытия.
Спектакль «Валентинов день» поможет зрителям заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, разбудит даже в самых черствых сердцах теплые и нежные чувства к нашим героям, заставит смеяться даже самых серьезных и искушенных ценителей комедии.
Уморительная, заразительная Олеся Железняк покорит очередной раз своей непосредственностью и талантом острохарактерной комедийной актрисы, романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст нашим дамам сил бороться за свою любовь всеми средствами, доступными и известными каждой из них. Развитие сюжета основано на постоянных переходах из одной ситуации в другую, из одного временного отрезка в другой, а поможет зрителю не потеряться в потоке времени молодой артист, талантливый музыкант Иван Замотаев.
Постановку осуществил известный режиссер Роман Самгин. Ученик Марка Захарова, режиссер московского театра Ленком, он поставил спектакль-жизнь, спектакль-драму, спектакль-праздник, спектакль, не оставляющий равнодушным никого.
В ролях: Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Константин Юшкевич, Алексей Соколов. Режиссер: Роман Самгин.
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