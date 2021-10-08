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Жители региона перечислили застройщикам более 1 млрд рублей
Фото из архива Myslo.

Жители региона перечислили застройщикам более 1 млрд рублей

Туляки — участники долевого жилищного строительства — к началу сентября открыли более 4 тысяч счетов эскроу.

На них размещено 11,7 млрд рублей. С начала года эта сумма выросла более чем в 2,5 раза.

Уже построены и сданы в эксплуатацию 106 квартир, строительным компаниям со счетов эскроу перечислено более 1 млрд рублей.

«Напомним, новая система финансирования действует чуть больше двух лет. По закону застройщики не могут принимать деньги напрямую от дольщиков. Средства покупатели размещают на специальных счетах, доступ к ним застройщик получает только после того, как дом сдан в эксплуатацию, – так средства участников «долёвки» надежно защищены. Рост популярности ипотечного кредитования благодаря госпрограммам льготной ипотеки повлиял на увеличение числа счетов эскроу», — отметила управляющий Тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Всего по стране открыто более 550 тысяч счетов эскроу. Участники долевого строительства разместили на них почти 2,6 трлн рублей.

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8 октября, в 22:07 −3
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Тульская область
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