Жители региона перечислили застройщикам более 1 млрд рублей

Фото из архива Myslo.

Туляки — участники долевого жилищного строительства — к началу сентября открыли более 4 тысяч счетов эскроу.

На них размещено 11,7 млрд рублей. С начала года эта сумма выросла более чем в 2,5 раза.

Уже построены и сданы в эксплуатацию 106 квартир, строительным компаниям со счетов эскроу перечислено более 1 млрд рублей.

«Напомним, новая система финансирования действует чуть больше двух лет. По закону застройщики не могут принимать деньги напрямую от дольщиков. Средства покупатели размещают на специальных счетах, доступ к ним застройщик получает только после того, как дом сдан в эксплуатацию, – так средства участников «долёвки» надежно защищены. Рост популярности ипотечного кредитования благодаря госпрограммам льготной ипотеки повлиял на увеличение числа счетов эскроу», — отметила управляющий Тульским отделением Банка России Юнэсса Васина.

Всего по стране открыто более 550 тысяч счетов эскроу. Участники долевого строительства разместили на них почти 2,6 трлн рублей.