В АО «Щекиноазот» запустили производство метанола мощностью 500 тысяч тонн в год

С вводом его в эксплуатацию и достижением проектных мощностей компания станет лидером по объемам выпуска метанола в России и Европе.

8 октября на территории ведущего химического предприятия России — компании «Щекиноазот» — состоялась торжественная церемония пуска третьей установки Метанола М-500. Инвестиции в проект составили 270 млн евро. Это поистине исторический момент для предприятия, ведь суммарный объем выпуска метанола компанией «Щекиноазот» с выходом на проектные мощности М-500 и с учетом двух других метанольных проектов, реализованных предприятием ранее, достигнет 1,5 млн тонн в год!

В ближайшей перспективе прогнозная доля АО «Щекиноазот» на российском рынке метанола будет составлять около одной трети.

Вячеслав Федорищев, первый заместитель губернатора Тульской области:

- Прежде всего разрешите мне от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина поздравить всех с этим важнейшим событием. Химическая отрасль всегда была базовой для экономики Тульской области, а компания «Щекиноазот» в последние годы демонстрирует лидерство в этом направлении. И сегодня мы присутствуем на очень важном событии. В скором будущем компания фактически станет лидером и в России, и в Европе по выпуску метанола. Что важно: в утвержденной губернатором программе развития региона ключевой приоритет — качество жизни наших граждан, и в первую очередь это экология. Мы знаем, что предприятие, которое сегодня начнет свою работу, соответствует всем мировым стандартам и будет задавать тон всем остальным предприятиям в этом направлении.

Игорь Шувалов, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»:

- Поздравляю коллектив «Щекиноазота» с запуском установки М-500! Создано 120 новых рабочих мест. У меня сегодня была возможность познакомиться с молодыми специалистами — и теми, кто уже работает на предприятии, и теми, кто только планирует, а пока учится в щекинском химическом колледже. Впереди — большая программа. Борис Александрович, нам нравится партнерство со «Щекиноазотом», мы хотим его развивать.

Борис Сокол, президент компании «Щекиноазот», отметил, что сегодняшний день действительно знаменательный для компании:

- Очень серьезная веха для «Щекиноазота», мы сегодня проводим торжественный пуск третьего метанола и действительно выходим в лидеры в Российской Федерации и в Европе по производству метанола. В общей сложности на всех наших трех линиях мы можем выпускать полтора миллиона тонн, и это очень серьезное наше достижение. Особенно если вспомнить, с чего мы с вами начинали 20 лет назад. К сожалению, тогда мы были полными аутсайдерами. Хотя если бы у нас не было такой тяжелой истории, не было бы и рывка, который нам удалось сделать за последние годы.

За последние 16 лет компания «Щекиноазот» реализовала 20 инвестиционных проектов, общая сумма инвестиций — порядка двух миллиардов долларов. Это огромный объем! Борис Сокол поблагодарил финансовых партнеров за доверие.

- Это позволило нашей компании выжить, встать на ноги и развиваться, - отметил Борис Александрович. - Компания не планирует останавливаться на достигнутом. Нам предстоит огромная работа в осуществлении всех наших проектов. У нас параллельно идет строительство двух проектов: строительство установки азотной кислоты и аммиачной селитры и проект по аммиаку и карбомиду, который мы осуществляем совместно с нашими китайскими партнерами. Благодарю весь коллектив компании «Щекиноазот», который принимал участие в реализации проекта М-500, за терпение, выдержку и достижение тех целей, которые ставятся. Хочу отметить работу наших датских коллег — компанию «Хальдор Топсе» за те инжиниринговые работы, которые были произведены. ОАО «НИИК» (Дзержинск) за проектные работы. Наших генеральных подрядчиков — волгоградскую компанию «НЗМ», которая уже не первый проект осуществляет на нашей площадке. Всем огромная благодарность и низкий поклон. И если кто-то спросит, какой из 20 проектов самый лучший, думаю, что правильный ответ — 21-й.

В торжественном пуске установки Метанола М-500 приняли участие Вячеслав Федорищев, Игорь Шувалов и Борис Сокол.

А затем высокие гости осмотрели метанольную установку и прошлись по территории предприятия.

На новой установке М-500 создано 120 рабочих мест. Все сотрудники имеют высшее техническое образование, это профессионалы высокого уровня. Такие, как ведущий инженер-технолог Метанола М-500 Михаил Морозов.

На установке он работает уже два года. Михаил участвовал в проектировании некоторых узлов и разрабатывал компьютерный тренажер по этой установке:

- Это можно сказать мое детище! На «Щекиноазоте» я работаю с 2009 года, сначала устроился в цех подготовки газа, затем меня пригласили на М-450, там я прошел путь от аппаратчика пятого разряда до начальника смены. А затем — М-500. Для меня «Щекиноазот» — настоящий родной дом, здесь выкладываешься полностью, отдаешь всю душу родному предприятию. На самом деле, это интересная творческая работа, мне она очень нравится. И мое будущее я связываю именно с этим предприятием.

Николай Ермолаев, заместитель начальника установки М-500 по технологии, на предприятии работает с 2003 года, также начинал трудиться аппаратчиком на старом метаноле, а затем перешёл на установку М-450.

- Два года назад мне предложили перейти на установку М-500. Я подумал, что надо расти, и согласился. В мои обязанности входит безопасное ведение процесса, правильная работа блокировок и вообще весь технологический процесс. Для меня работа на «Щекиноазоте» — целая жизнь, я здесь уже 18 лет. Ну, а если работа в удовольствие, то и все задачи будут по плечу. Мои родители работали на этом предприятии, сейчас брат работает. Так что у нас уже династия! Дочке пока 11 лет, но я буду рад, если в будущем она тоже придет сюда. Завод развивается и перспективы у него отличные!

История метанольного производства в современной истории завода началась еще в 2011 году. Тогда на предприятии заработало самое современное на территории РФ производство метанола М-450 (мощность — 450 тысяч тонн в год). И уже у в сентябре 2018 года состоялся пуск комплекса по производству метанола и аммиака М-450/А-135 (мощность — соответственно 450 тысяч и 135 тысяч тонн в год).

В декабре 2018 года в числе первых в России пущено производство диметилового эфира парфюмерного качества (продукта переработки метанола), совместно с PCC SE (Германия).

В ходе реализации проекта М-500 использована высокоэффективная технология, которая минимизирует влияние производства на окружающую среду. Технология также является ресурсо- и энергоэффективной: обеспечивает низкое потребление основного сырья (природный газ) и энергетики относительно конкурирующих технологий и производств.

Также планируется внедрить на установке метанола М-500 систему улавливания СО2 (с целью снижения выброса парниковых газов и для получения дополнительного продукта), что на 90% снизит углеродный след от выработки метанола. Данный показатель на тонну продукции и сегодня значительно ниже производителей в этой области.



На территории компании функционирует система экологического мониторинга и процедура управления значимыми экологическими аспектами, позволяющая осуществлять постоянный контроль состояния окружающей среды, оценивать эффективность проводимых природоохранных мероприятий.

Новое производство отвечает последним требованиям в части контроля и автоматизации. Предусмотрен автоматический контроль (газоанализаторы) веществ перед направлением в атмосферу.

Из истории

Компания «Щекиноазот» — один из лидеров производства продуктов промышленной химии (метанола, капролактама, циклогексана, карбамидоформальдегидного концентрата, высококонцентрированного малометанольного формалина, фенолоформальдегидных смол, серной кислоты, аммиака жидкого технического, сульфата аммония, кислорода, жидкой углекислоты, диоксида углерода пищевого, сухого льда, нетканого термоскрепленного полотна типа Спанбонд, полипропилена вторичного, ионообменных мембран, товаров народного потребления — бытовой химии и линолеума) и химического оборудования (разработка компании — производство электродиализных установок).

Предприятие одним из первых в стране сертифицировано по международным стандартам: ISO-9001, ISO-45001 (OHSAS-18001), в том числе по экологии и охране здоровья — ISO-14001, а также производство диоксида углерода пищевого — по FSSC 22000.

Эффективные управленческие технологии, применяемые в компании, получили высокую оценку клиентов и партнеров.

Менеджмент компании входит в Топ-200 лучших управленческих команд России.

70% объема продаж — экспортная продукция, которая поставляется в 20 страны мира.

Высокое качество продукции и ее оценку потребителями подтверждают полученные награды: Знак качества XXI века, Знаки «Российское качество», звание «Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства», медали и дипломы национальной премии «Золотой Меркурий».

В 2005—2021 гг. общий объем вложений в проекты компании достиг 2 млрд долларов, реализовано 20 инвестиционных проектов.