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На «Тульском гармоньфесте» для гостей исполнят частушки, припевки и страдания

На «Тульском гармоньфесте» для гостей исполнят частушки, припевки и страдания

В творческом пространстве «Девятка» выступят фольклорные, хореографические и инструментальные коллективы.

В субботу, 9 октября, в 11.00 в творческом пространстве «Девятка» (ул. 9 Мая, 1-а) состоится заключительное мероприятие IV открытого областного фестиваля гармонистов, плясунов, исполнителей частушек «Тульский гармоньфест».

Организаторы фестиваля – Центр народного творчества и министерство культуры Тульской области. В фестивале приняли участие 165 человек из 19 муниципальных учреждений.

9 октября зрители увидят самые яркие номера в исполнении фольклорных, хореографических, инструментальных любительских творческих коллективов и отдельных самобытных исполнителей.

Частушки, страдания, припевки, русские народные песни, авторские сочинения, пляски, наигрыши, народные мелодии под гармонь, балалайку и шумовые инструменты – всё это ждет вас на «Тульском гармоньфесте».

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сегодня, в 09:21 +2
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Тула
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