Тульские легкоатлеты завоевали 13 медалей на «Шиповке юных»

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Адлере завершились Всероссийские финальные соревнования по легкоатлетическому многоборью среди школьников. В стартах приняли участие более полутора тысяч детей в возрасте от 10 до 15 лет.

В заключительные дни соревновались представители старшей возрастной категории (14-15 лет). Команда юношей тульской СШОР «Легкая атлетика» в составе Кирилла Бубенина, Георгия Черкасова, Сергея Нагорных, Александра Митяева и Сергея Лазукина в командном многоборье в упорной борьбе заняла первое место, завоевав Кубок Министерства спорта России.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, наши юноши также завоевали бронзовые медали в эстафете 4×100 м (46,86 с). В этой же дисциплине квартет тульских девушек — Валерия Хатиашвили, Дарья Грызлова, Анастасия Клименко и Дарья Буравцова — уверенно завоевал золотые медали с результатом 50,27 с.

Напомним, ранее наши представители младшей и средней возрастных групп добыли 10 медалей. Таким образом, за весь период соревнований юные тульские легкоатлеты завоевали 13 медалей — пять золотых, три серебряные и пять бронзовых.