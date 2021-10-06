новости
новости
Регистрация
Тульские легкоатлеты завоевали 13 медалей на «Шиповке юных»
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты завоевали 13 медалей на «Шиповке юных»

Наши спортсмены отлично выступили на турнире.

В Адлере завершились Всероссийские финальные соревнования по легкоатлетическому многоборью среди школьников. В стартах приняли участие более полутора тысяч детей в возрасте от 10 до 15 лет.

В заключительные дни соревновались представители старшей возрастной категории (14-15 лет). Команда юношей тульской СШОР «Легкая атлетика» в составе Кирилла Бубенина, Георгия Черкасова, Сергея Нагорных, Александра Митяева и Сергея Лазукина в командном многоборье в упорной борьбе заняла первое место, завоевав Кубок Министерства спорта России.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, наши юноши также завоевали бронзовые медали в эстафете 4×100 м (46,86 с). В этой же дисциплине квартет тульских девушек — Валерия Хатиашвили, Дарья Грызлова, Анастасия Клименко и Дарья Буравцова — уверенно завоевал золотые медали с результатом 50,27 с.

Напомним, ранее наши представители младшей и средней возрастных групп добыли 10 медалей. Таким образом, за весь период соревнований юные тульские легкоатлеты завоевали 13 медалей — пять золотых, три серебряные и пять бронзовых.

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:40 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
легкая атлетикаШиповка юных
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Студенты Тульского педуниверситета пожаловались губернатору на холод в общежитиях и учебных корпусах
Студенты Тульского педуниверситета пожаловались губернатору на холод в общежитиях и учебных корпусах
На «Тульском гармоньфесте» для гостей исполнят частушки, припевки и страдания
На «Тульском гармоньфесте» для гостей исполнят частушки, припевки и страдания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.