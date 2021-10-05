новости
новости
Регистрация
Андрей Норкин в Туле: билеты со скидкой 20% на Myslo

Андрей Норкин в Туле: билеты со скидкой 20% на Myslo

9 октября Андрей Норкин выступит в Городском концертном зале с новой программой «Другой формат. Часть 2». Начало в 19.00.

В программе прозвучат классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра недавнего прошлого и современности:

Г. Горина, А. Иванова, А. Бухова, Д. Хармса, Ф. Искандера, А. Хайта, А. Вулых и многих других, включая отрывки из авторских произведений самого Андрея Норкина.
 

Концертная программа «Другой формат. Часть 2» — это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие исполнения песен», непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты.

Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:30 −2
Другие статьи по темам
Событие
ТулаконцертыГородской концертный зал
Люди
Андрей Норкин
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как идет ремонт сквера 80-летия обороны Тулы
Как идет ремонт сквера 80-летия обороны Тулы
Больше половины клиентов ВТБ готовы частично отказаться от соцсетей и мессенджеров – опрос
Больше половины клиентов ВТБ готовы частично отказаться от соцсетей и мессенджеров – опрос
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.