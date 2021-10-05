Андрей Норкин в Туле: билеты со скидкой 20% на Myslo

9 октября Андрей Норкин выступит в Городском концертном зале с новой программой «Другой формат. Часть 2». Начало в 19.00.

В программе прозвучат классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра недавнего прошлого и современности:

Г. Горина, А. Иванова, А. Бухова, Д. Хармса, Ф. Искандера, А. Хайта, А. Вулых и многих других, включая отрывки из авторских произведений самого Андрея Норкина.

Концертная программа «Другой формат. Часть 2» — это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие исполнения песен», непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты.

Вы можете купить билеты онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: