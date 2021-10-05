Андрей Норкин в Туле: билеты со скидкой 20% на Myslo
9 октября Андрей Норкин выступит в Городском концертном зале с новой программой «Другой формат. Часть 2». Начало в 19.00.
В программе прозвучат классические и малоизвестные произведения признанных мастеров юмористического жанра недавнего прошлого и современности:
Г. Горина, А. Иванова, А. Бухова, Д. Хармса, Ф. Искандера, А. Хайта, А. Вулых и многих других, включая отрывки из авторских произведений самого Андрея Норкина.
Концертная программа «Другой формат. Часть 2» — это два часа искрометного юмора и живого общения с публикой, книги с автографами, очень веселое «подобие исполнения песен», непридуманные смешные истории из жизни и, разумеется, бесконечные анекдоты.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
-
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
-
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
-
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
Другие статьи по темам
Люди