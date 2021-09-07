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Жителей Новомосковска приглашают на спектакль «Валентинов день»

Жителей Новомосковска приглашают на спектакль «Валентинов день»

26 октября в КДЦ «Азот» покажут спектакль «Валентинов день». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Валентин и Валентина — история человеческой любви и неземной нежности. История длиною в жизнь. Какими они стали, о чем они мечтали, думали, на что надеялись… История о любви: о любви женщины к мужчине, о любви, во имя которой можно солгать, оклеветать, умереть… История простая и одновременно очень сложная, история человеческих чувств, эмоций, человеческого бытия.

Спектакль «Валентинов день» поможет зрителям заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, разбудит даже в самых черствых сердцах теплые и нежные чувства к нашим героям, заставит смеяться даже самых серьезных и искушенных ценителей комедии.
 
Уморительная, заразительная Олеся Железняк покорит очередной раз своей непосредственностью и талантом остро-характерной комедийной актрисы, романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст нашим дамам сил бороться за свою любовь любыми средствами, доступными и известными каждой из них. Развитие сюжета основано на постоянных переходах из одной ситуации в другую, из одного временного отрезка в другой, а поможет зрителю не потеряться в потоке времени молодой артист, талантливый музыкант Иван Замотаев.
 
Постановку осуществил известный режиссер Роман Самгин. Ученик Марка Захарова, режиссер московского театра Ленком, он поставил спектакль-жизнь, спектакль-драму, спектакль-праздник, спектакль, не оставляющий равнодушным никого.
 
В ролях: Олеся Железняк, Юлия Меньшова, Константин Юшкевич, Алексей Соколов. Режиссер: Роман Самгин.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
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Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:01 +1
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