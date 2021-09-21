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В Тульской области упростили процедуру регистрации прав дольщиков
Фото из архива Myslo.

В Тульской области упростили процедуру регистрации прав дольщиков

Теперь им нет необходимости самостоятельно посещать МФЦ, чтобы подать заявление.

21 сентября прошло совместное совещание регионального Управления Росреестра, министерства строительства и инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору с застройщиками региона.

Участники заседания обсудили государственную регистрацию прав и кадастровый учет в электронном виде. Согласно принятому федеральному закону после постановки дома на кадастровый учет и подписания актов приема-передачи дольщику застройщик может обратиться за государственной регистрацией его права собственности.

К 1 сентября таким образом в регионе зарегистрированы права на 86 объектов недвижимости. В качестве подтверждения дольщики получили выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

– Росреестр ведет активную работу по упрощению процедуры регистрации прав для граждан. Теперь им нет необходимости самостоятельно посещать МФЦ, чтобы подать заявление, за них это делает застройщик, — отметила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Светлана Калмыкова.

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко:

– В Тульской области реализуется задача по переводу всех государственных услуг в электронный вид, а также организации межведомственного документооборота. Инспекция тесно работает с застройщиками, информируя их о всех нововведениях в законодательстве и возможностях сделать их взаимодействие с дольщиками проще и понятнее.

Застройщики смогли задать представителям Управления Росреестра вопросы о процедуре регистрации.

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