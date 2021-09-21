В Тульской области упростили процедуру регистрации прав дольщиков

Фото из архива Myslo.

Теперь им нет необходимости самостоятельно посещать МФЦ, чтобы подать заявление.

21 сентября прошло совместное совещание регионального Управления Росреестра, министерства строительства и инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору с застройщиками региона.

Участники заседания обсудили государственную регистрацию прав и кадастровый учет в электронном виде. Согласно принятому федеральному закону после постановки дома на кадастровый учет и подписания актов приема-передачи дольщику застройщик может обратиться за государственной регистрацией его права собственности.

К 1 сентября таким образом в регионе зарегистрированы права на 86 объектов недвижимости. В качестве подтверждения дольщики получили выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

– Росреестр ведет активную работу по упрощению процедуры регистрации прав для граждан. Теперь им нет необходимости самостоятельно посещать МФЦ, чтобы подать заявление, за них это делает застройщик, — отметила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Светлана Калмыкова.

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко:

– В Тульской области реализуется задача по переводу всех государственных услуг в электронный вид, а также организации межведомственного документооборота. Инспекция тесно работает с застройщиками, информируя их о всех нововведениях в законодательстве и возможностях сделать их взаимодействие с дольщиками проще и понятнее.

Застройщики смогли задать представителям Управления Росреестра вопросы о процедуре регистрации.