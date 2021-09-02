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Как изменится тульская поликлиника Ваныкинской больницы после ремонта

Как изменится тульская поликлиника Ваныкинской больницы после ремонта

Работы во взрослой поликлинике №1 продлятся до декабря 2021 года.

Поликлиника больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на ул. Мира, 31 была построена еще в 1960-е годы. С тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. Долгожданные работы начались летом 2021 года. Сейчас почти завершен ремонт фасада, на финальном этапе работы на третьем этаже здания, где будут кабинеты профильных специалистов. 

Уже завершены черновые работы на полу, стенах и потолке, заменены коммуникации, сделана частичная перепланировка. В самом разгаре отделочные работы.

Ирина Рублевская, главный врач больницы: 

– Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Из-за того, что работы проводятся в условиях действующего учреждения, чтобы не ограничивать оказание медицинской помощи населению, ремонт будет проходить в четыре этапа. После того как мы закончим ремонт третьего этажа, врачи переедут в отремонтированные кабинеты, а на втором этаже начнется ремонт. Затем работы продолжатся на первом этаже.

Помимо косметического и капитального ремонта в клинике обновят мебель для медицинского персонала и в зоне ожидания пациентов. 

Частично заменят и медицинское оборудование: будет закуплен новый цифровой рентген-аппарат и флюорограф. А разместят его на первом этаже для удобства пациентов, которые приходят на обследование с заболеваниями конечностей и легких.

Василий Киселев, заведующий поликлиникой:

– Поликлиника станет более комфортной для пациентов: будет организована зона ожидания приема, а все терапевты разместятся на одном этаже. Это удобно для маломобильных пациентов.

Также ремонт позволит еще больше разделить потоки пациентов. С противоположной от главного входа стороны оборудуют входные группы. Через них будет осуществляться доступ в инфекционный кабинет и к дежурному врачу.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения призвана повысить качество медицинской помощи. В рамках программы планируется капитально отремонтировать 12 поликлиник в Туле и области.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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