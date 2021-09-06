«Вы меня спасли»: в Туле работает уникальный центр поддержки пожилых людей

Это учреждение — поистине уникальное. Всего за несколько лет его деятельности сюда за помощью обратилось более 50 000 туляков.

Проект начал развиваться в Тульской области в 2018 году, когда по инициативе губернатора Алексея Дюмина Тула вошла в шесть пилотных регионов по внедрению системы поддержки пожилых людей. Координационный центр был открыт в 2019 году. Слово «координационный» в его названии означает координацию всех действий после обращения за помощью: специалисты центра просчитывают наиболее эффективный маршрут оказания помощи человеку с учетом его потребностей и имеющихся возможностей.

– Кому-то сиделка нужна, кто-то просит оформить в интернат, – рассказывает руководитель центра Светлана Назина. – Одинокий человек вообще может позвонить и спросить, например, где купить яблоки. А потом в ходе разговора выясняется, что за ним некому ухаживать, он еле передвигается и не знает, что ему могут помочь соцработники – хотя бы донести до дома сумки с продуктами. Про это всё мы рассказываем. Если человек обратился к нам в центр, мы максимально должны выяснить, нужна ли ему помощь. Если нужна, подключаем специалистов, которые человеку помогут. Потом заходим в общую компьютерную базу, чтобы увидеть, что человека приняли на обслуживание. Мы отсматриваем весь процесс (когда вышел специалист нашего учреждения, какая еще помощь нужна), мониторим обратную связь – удовлетворенность людей полученными социальными услугами.

Одна из самых востребованных услуг — школы родственного ухода, которые открыты в каждом муниципальном образовании. Сертифицированные специалисты помогают родственникам овладеть навыками ухода и профилактики осложнений у маломобильного человека (как безопасно перевернуть его набок, переместить со стула на стул или в коляску и пр.). Это всё — целая наука. Пока у нас в жизни всё в порядке, мы об этом не задумываемся, но когда возникает такая необходимость, кто-то должен эти знания передать.

– Разные бывают случаи, — продолжает Светлана Назина. — Бывает, пожилая женщина звонит и говорит: «Меня в больницу положили, за собачкой некому ухаживать». Или у нас есть один человек, он слепой, может просто спросить о чем угодно. Например, что там с ансамблем «Березка» происходило. Мы заходим в интернет и ему рассказываем.

Тульский координационный центр системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами посетила общественный куратор проекта «Тульское долголетие» Надежда Школкина. Она пообщалась с работниками центра, обсудила систему работы в рамках реализации региональной программы «Тульское долголетие». И конечно, особый акцент был сделан на том, чем живет и как работает координационный центр. А рассказать здесь есть о чем. Люди в центре работают отзывчивые, относящиеся к работе со всей душой. По-другому здесь и нельзя.

Вот одна из последних историй от ведущего специалиста Наталии Бычковой. Она даже помнит день, когда всё началось, – 21 августа. Ей позвонила пенсионерка, которая сказала в трубку: «Мне плохо, я умираю».

– Я начала потихонечку с ней разговаривать, узнавать, почему плохо. Оказывается, она сделала прививку, и ей кажется, что стало хуже. Живет одна, 1936 года рождения. Врача ей каждый день вызывала или скорую. Потом связалась с заведующей поликлиникой. Сделали тест, он оказался отрицательным.

С того дня они были постоянно на связи, иногда по три раза в день. А потом два дня к бабушке не удавалось дозвониться – она не брала трубку.

– Позвонила в отдел полиции, спросила, не было ли вызовов с этого адреса. Сказали, что не было. Позвонила в скорую, сказали, что никто не вызывал. Хотела уже в обед идти к ней домой сама. Только собралась на выход, полиция звонит: мы были — бабушка открыла дверь. Я в слезы: слава Богу, жива! Направила к ней после этого соцработников. Потом позвонила бабушка: «Я уже лучше себя стала чувствовать. Ты меня спасла». Спрашивала, кому написать благодарность. Я ответила – самое главное, что у вас проблема ушла.

Их много, подобных историй, очень много, ведь в день в центр звонят когда по сто, а когда и по двести раз. Иногда по серьезному поводу, иногда просто потому, что пожилым людям не хватает внимания. И к каждому надо найти подход, проявить терпение.

Здесь вспоминают бабушку, которая любила есть с картонки, сидя на кровати в валенках. Надо ли пытаться заставлять ее подстраиваться под существующую систему? Ведь правильно, когда социальная система подстраивается под человека. Даже если ему нравится обедать в валенках.

А еще рассказывают о бабушке, бывшей учительнице французского языка. Она очень болезненно переносила все процедуры. Осторожно выяснили, есть ли у нее мечта. Ответила: «Хочу «Большой вальс» посмотреть». Принесли ноутбук, включили ей фильм. У нее даже лицо изменилось. И после этого все медицинские действия она воспринимала спокойно.

Внимание... Оно нужно всем, но с определенного возраста — особенно. Пожилые очень хотят ощущать свою значимость в семье, чтобы их не отстраняли от обязанностей по дому, а, наоборот, давали возможность делать хотя бы что-то. Поэтому работа с пожилым человеком, уверяют в центре, начинается с изучения его биографии.

Встречу с коллективом прокомментировала Надежда Школкина: