Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 110 случаев заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 110 случаев коронавируса, 102 человека выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 51 689 жителей региона, 44 123 вылечились, 2740 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 11:31, 9 1039 -1
1 сентября, в 11:31, 37 1870 -5
31 августа, в 11:38, 7 1459 -2
30 августа, в 13:50, 10 1200 -3
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