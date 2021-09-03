Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 110 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заболели 51 689 жителей региона, 44 123 вылечились, 2740 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 110 случаев коронавируса, 102 человека выздоровели, 9 скончались.

30 августа, в 13:50,

30 августа, в 13:50, 10 1200 -3

31 августа, в 11:38,

31 августа, в 11:38, 7 1459 -2

1 сентября, в 11:31,

1 сентября, в 11:31, 37 1870 -5

вчера, в 11:31,

вчера, в 11:31, 9 1039 -1

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