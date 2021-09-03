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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 110 случаев заболевания и 9 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 110 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 110 случаев коронавируса, 102 человека выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 51 689 жителей региона, 44 123 вылечились, 2740 умерли. 

Ситуация в российских регионах следующая: 

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 111 случаев заболевания и 10 смертей
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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 111 случаев заболевания и 10 смертей
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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