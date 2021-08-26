Российские вузы объявили дополнительный набор

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Первокурсников ждут как на платные, так и на бюджетные места.

Многие российские университеты начали дополнительный набор абитуриентов, сообщает «Ъ». Среди вузов — МГУ, МГСУ, МАДИ, МФТИ и др.

Эксперты считают, что из-за отмены второй волны зачисления в вузах недобор. Раньше абитуриенты могли направить результаты ЕГЭ в пять разных вузов, в этом году — только в один вуз на 10 факультетов, определившись с выбором направления прямо перед зачислением.