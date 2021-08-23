ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Туле

Кадр из видео.

По предварительным данным, целью иностранца была вербовка работников оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Туле задержан с поличным гражданин Украины по подозрению в шпионаже. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Как сообщает пресс-служба ФСБ, целями мужчины были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).

Следственные действия продолжаются.

Опубликовано видео задержания подозреваемого:



Видео ФСБ России.