В Туле мошенник взял у знакомых 7 млн рублей за «решение вопроса» в арбитраже

За эту сумму злоумышленник пообещал своим жертвам принятие судебного решение в их пользу.

Доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему местному жителю. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в июне прошлого года мужчина пытался похитить более 7 млн рублей у своих знакомых. Он взял у них деньги якобы для передачи судьям Арбитражного суда Тульской области в качестве взятки за принятие судебных решений в интересах фирмы, принадлежащей одному из потерпевших.

На самом деле подкупать судей злоумышленник не собирался и рассчитывал присвоить полученные деньги. Но довести план до конца не удалось – мошенника задержали полицейские. Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима и штрафу на сумму 600 тысяч рублей.