В Тульской области отменили фестиваль «Песни Бежина луга»

В связи с введением новых ограничительных мер при проведении массовых мероприятий и в соответствии с указом губернатора Тульской области межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга» отменен. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Провести мероприятие планировалось 26 июня в Чернском районе Тульской области.