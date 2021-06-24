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В Тульской области отменили фестиваль «Песни Бежина луга»

В Тульской области отменили фестиваль «Песни Бежина луга»

Из-за коронавируса.

В связи с введением новых ограничительных мер при проведении массовых мероприятий и в соответствии с указом губернатора Тульской области межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга» отменен. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Провести мероприятие планировалось 26 июня в Чернском районе Тульской области.

Сюжет: Коронавирус
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