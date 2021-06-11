В честь столетия «Ясной Поляны» в музее появилась капсула с зеленой палочкой и посланием для потомков

Именно 10 июня 1921 года решением ВЦИК усадьба Л. Н. Толстого в Ясной Поляне была национализирована и получила статус музея, а Александра Львовна Толстая стала его «комиссаром-хранителем».

Сегодня, спустя сто лет, мы говорим уже не просто о музее, а об удивительном, уникальном месте, куда каждый день едут люди со всего мира, и каждый здесь открывает для себя что-то новое и интересное.

В 14.15 был дан старт торжественным мероприятиям в яснополянской усадьбе. На площадке перед Домом Толстого выступил струнный ансамбль Renaissance-квартет, исполнивший произведения Вивальди, Генделя, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса.

На территории перед Домом Волконского состоялось открытие выставки «Первый век музейной эры», рассказывающей историю музея в лицах, событиях и фактах. Одна из экспозиционных зон представлена в виде объемного логотипа, разработанного специально к 100-летию музея.

С юбилеем «Ясной Поляны» туляков и гостей города поздравила министр культуры России Ольга Любимова:

– Ежегодно музей-усадьбу посещают более 200 тысяч человек, что говорит об актуальности экспозиций и неподдельном интересе посетителей к жизни великого писателя. Сегодня музей-усадьба активно развивает культурный туризм, а также реализует свой потенциал в области образования.

«Ясная Поляна» — один из самых известных музеев России, главная визитная карточка Тульской области. Это место было и остается точкой притяжения многочисленных поклонников творчества Льва Николаевича Толстого.

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области:



– В этом замечательном месте практически всё осталось в таком виде, как и во времена, когда здесь жил, творил, гулял Лев Толстой. Ясная Поляна не нуждается в продвижении, ее знает вся страна, весь мир. У правительства Тульской области совместно с Ясной Поляной запланировано много ярких и масштабных проектов по празднованию 100-летия музея-усадьбы. Поздравляю всех с юбилеем и приглашаю в Ясную Поляну!

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна»:

– Без Ясной Поляны я не могу представить себе Россию. А саму Ясную Поляну невозможно представить без мемориального дома, который хранит память о Льве Николаевиче Толстом. Без ландшафта, природы, пейзажа, который так его радовал и был для него источником вдохновения. Без посетителей, которых мы всегда ждем и которым всегда рады.

Гостей праздника поздравил советник Президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой. Он зачитал приветственный адрес Владимира Путина, в котором, в частности, говорится:

– В дни юбилейных торжеств хотел бы выразить глубокую признательность коллективу, ветеранам музея и многим представителям семьи великого русского писателя за кропотливую исследовательскую, просветительскую работу, направленную на сохранение и популяризацию богатого творческого наследия Льва Николаевича Толстого.

Владимир Толстой подчеркнул, что огромная часть его жизни связана с этим прекрасным музеем и с людьми, которые здесь работают:

– Здесь могут работать только люди, которые любят Толстого, любят это место и отдают всего себя тому, чтобы оно оставалось таким прекрасным в годах, а теперь уже и в веках. Огромное счастье быть яснополянцем! Поздравляю вас с праздником!

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин вручил директору музея Екатерине Толстой памятный адрес, грамоту и медаль Российского книжного союза.

Заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Шолохов в своем поздравительном слове отметил, что за годы своей работы музей-усадьба «Ясная Поляна» стал признанным центром музейного дела: «Мы все ориентируемся, равняемся на то, что делают наши коллеги в Ясной Поляне».

Обращаясь к сотрудникам и гостям музея, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заметил:

– Есть места, которые назначены быть музеями, а есть места, которые благословлены быть музеями. Ясная Поляна — это благословенное место.

От имени президента компании «Щекиноазот» Бориса Сокола весь коллектив и директора музея «Ясная Поляна» Екатерину Толстую поздравил заместитель генерального директора ОАО «Щекиноазот» по социальным вопросам Дмитрий Коженкин:

– Сегодня коллектив музея-усадьбы профессионально и ответственно хранит яснополянские традиции и продолжает направления деятельности, заложенные Александрой Львовной Толстой, дочерью писателя и первым хранителем музея. И сегодня эти традиции развиваются здесь в новом формате, в новых подходах к работе с туристами, молодежью, в продвижении потенциала территории. «Ясная Поляна» под руководством Екатерины Александровны Толстой остается значимым культурно-просветительским центром в масштабах всего мира. И в настоящее время между нашим предприятием и Ясной Поляной намечены новые планы и перспективы по развитию музея-усадьбы и всего тульского края.

От предприятия социальному партнеру – музею-заповеднику – в честь юбилейной даты были переданы в подарок снегоочистительная машина «Хендэ», которая существенно упростит работы на территории усадьбы в зимнее время, и картина тульского художника Валерия Бочарова «Яснополянский пруд. Купальня Толстых» (1995 г.). В скором времени в музей будет доставлено современное оборудование для благоустройства приусадебной территории. Также в преддверии юбилейных торжеств «Щекиноазот» обновил покрытие дорожек в музее-усадьбе.

В усадьбе будут реализованы два интересных проекта для слепых и слабовидящих людей.

Руководитель программы «Особый взгляд» фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева реализует еще один проект — создание тактильных моделей и копий экспонатов Дома Л. Н. Толстого .

– Столетие Ясной Поляны — это очень значимое событие, которое дает возможность не просто обратить внимание на это место, на исторических персонажей, но также на конвенцию о правах инвалидов, которая говорит, что все объекты культуры должны быть доступны для людей с особыми потребностями. Есть два инструмента, которые делают доступными объекты культуры для незрячих, — это тифлокомментирование и тактильные модели. В рамках проекта, который реализует фонд «Искусство, наука и спорт», мы будем создавать эти тактильные модели, и уже ко дню рождения Толстого они будут готовы. Это будет бюст Льва Толстого, портрет Софьи Андреевны, силуэт Марии Николаевны — единственное изображение матери писателя… Также тактильно будет рассказана история этого места, будут воссозданы фасады зданий усадьбы. За работу принимаемся с прекрасным настроением — всегда приятно обращаться к таким значимым памятникам истории и литературы. Личность Льва Николаевича очень значима для нашей истории.

Актриса театра и кино, тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова представила проект — экскурсия по Ясной Поляне с тифлокомментариями:

– Для меня большая честь участвовать в этом проекте. Мы находимся в уникальной усадьбе. Льва Толстого знает весь мир, это великий писатель, а мне посчастливилось познакомиться с его потомками. И после разговора с Екатериной Александровной Толстой было решено впервые адаптировать музей «Ясная Поляна» для незрячих. Будет проведена работа по изготовлению тифлокомментариев — это специальные текстовые и аудиоварианты комментариев для незрячих, которые будут описывать постройки, предметы, экспонаты. Работа предстоит долгая, но, надеюсь, ко дню рождения Толстого уже в этом году будет проведена первая экскурсия для незрячих.

В этот день сотрудникам Ясной Поляны были вручены награды министра культуры Российской Федерации и губернатора Тульской области. Директор музея Екатерина Толстая отметила сотрудников, отпраздновавших в этом году юбилей работы:

– Подводя итог первому столетию музейной истории, хочется поблагодарить всех сотрудников Ясной Поляны, сумевших сохранить усадьбу такой, какой ее знал и любил Толстой, — живой, гостеприимной, настоящей. Но музей — это не только здания и коллекции, музей — это и посетители, которых мы благодарим за неиссякаемый интерес к Ясной Поляне и Толстому, теплые слова и отзывы.

В честь столетия Ясной Поляны было решено оставить послание будущим поколениям музейщиков 2121 года. Текст послания был написан на специальной прочной бумаге красивым каллиграфическим почерком и вместе с зеленой палочкой помещен в капсулу времени, созданную сотрудниками Тульского машиностроительного завода. Капсула была вручена главному хранителю музея Алле Кураковой и займет свое место в фондах музея.

Из текста послания:

– Как бы хотелось нам хоть краешком глаза взглянуть на то, как выглядит наша любимая и прекрасная Ясная Поляна в двадцать втором веке. Мы искренне надеемся, что вы свято соблюдаете завет Софьи Андреевны Толстой и Ясная Поляна остается «в руках русских и всенародных», что она, как и прежде, приковывает к себе внимание всего человечества и верна своему главному предназначению — хранить подлинный, неискаженный мир одного из величайших писателей и мыслителей всех времен и народов.