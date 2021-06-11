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Судебные приставы приняли присягу на площади Победы в Туле. Фоторепортаж Myslo

Судебные приставы приняли присягу на площади Победы в Туле. Фоторепортаж Myslo

Мероприятие состоялось в преддверии Дня России.

На площади Победы в Туле состоялось приведение вновь поступивших на службу сотрудников к Присяге судебного пристава. Принятие Присяги — традиционное и обязательное мероприятие при
вступлении в должность сотрудника органов принудительного исполнения.
 
Мероприятие началось с минуты молчания в память коллег, трагически
погибших в Адлерском районе Сочи 9 июня 2021 года при исполнении служебных обязанностей.
 
Перед государственным флагом Российской Федерации 28 сотрудников УФССП России по Тульской области поклялись исполнять Конституцию Российской Федерации, честно и добросовестно служить Отечеству, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:20 0
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