Судебные приставы приняли присягу на площади Победы в Туле. Фоторепортаж Myslo

На площади Победы в Туле состоялось приведение вновь поступивших на службу сотрудников к Присяге судебного пристава. Принятие Присяги — традиционное и обязательное мероприятие при

вступлении в должность сотрудника органов принудительного исполнения.

Мероприятие началось с минуты молчания в память коллег, трагически

погибших в Адлерском районе Сочи 9 июня 2021 года при исполнении служебных обязанностей.

Перед государственным флагом Российской Федерации 28 сотрудников УФССП России по Тульской области поклялись исполнять Конституцию Российской Федерации, честно и добросовестно служить Отечеству, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.