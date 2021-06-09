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«Дикая Мята» стала первым музыкальным фестивалем с доступной средой

«Дикая Мята» стала первым музыкальным фестивалем с доступной средой

В этом году партнеры и команда «Дикой Мяты» объединили свои усилия для того, чтобы сделать фестиваль доступным для людей с ограниченными возможностями.

От центрального входа и с парковки организованы дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. Теперь посетитель фестиваля, который передвигается на коляске, может самостоятельно подъехать к центральным сценам фестиваля.
 
 
Также на «Дикой Мяте» будут организованы специальные биотуалеты, подиум с видом на сцену Sirena и отдельная парковка, которая будет ближе всего ко входу на фестиваль. Организаторам удалось собрать вокруг фестиваля людей, которые сплоченно трудятся над тем, чтобы каждый мог приехать на опен-эйр и послушать любимых музыкантов.
 
 
Совместными усилиями фестиваль станет комфортным для всех. Этот проект был бы невозможен без партнеров и друзей фестиваля – команды завода HeidelbergCement, предоставившего щебень для строительства дорог, команды «Тулаавтодор» (работы по строительству дорог), завода BRAER (предоставил плитку для фестивальных дорожек), ЖКХ Тульской области (укладка плитки и доступные дороги для посетителей в колясках), команды портала «Пикабу» за информационную и материальную поддержку совместного проекта.
 
«Дикая Мята» обещает стать ярким музыкальным впечатлением этого лета.
 
 
В этом году фестиваль ждет на поле своих зрителей и музыкантов, в лайн-апе заявлены: «Кино», Mgzavrebi, Манижа, Гарик Сукачёв, Манижа, Green Grey, The Hatters, «АукцЫон»,  Tequilajazzz, Алёна Швец, Shortparis, Tesla Boy, «АИГЕЛ», ZOLOTO, «Аффинаж», «кис-кис», IDIOT и другие. 
 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:24 −4
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