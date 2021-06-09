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Тест: Шедевр современного искусства или каляки-маляки?

Тест: Шедевр современного искусства или каляки-маляки?

«Октава» и Myslo предлагают пройти тест из 10 вопросов: перед вами шедевр искусства XX века или обычная мазня?

«Что это за ерунда? Моя собака может нацарапать лапой так же. Разве это искусство?!» У многих неподготовленных зрителей произведения современного искусства (если, конечно, их можно назвать произведениями и искусством) вызывают смесь недоумения с возмущением. А уж цены на эти работы совсем ставят в тупик! 

В эту пятницу, 11 июня, в 19.00 в кластере «Октава» пройдет встреча с художником и теоретиком искусства Дмитрием Гутовым, который поможет подобрать ключ к современному искусству.

А пока предлагаем покликать по странным, но довольно дорогим шедеврам. Или это и не шедевры вовсе? 

 

Пройти тест

 

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