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В тульской «Октаве» пройдет «Ночь музеев»

В тульской «Октаве» пройдет «Ночь музеев»

В этом году она пройдет в субботу, 15 мая, с 18.00 до полуночи.

В Музее станка – выставка Андрея Люблинского «Хорошие/плохие». Посетители смогут совершить увлекательное путешествие в мир героев, придуманных самим художником, а также заполненных известными фигурами истории и современной культуры. В 19.00 пройдет мастер-класс – гости смогут создать собственных персонажей из пластилина.

В 21.00 и 22.00 в основном мультимедийном зале Музея станка состоятся бесплатные показы экскурсии «Тула – мастерская России». В «Октаве» будет работать летняя веранда – там выступит группа Free sound, которая исполнит мировые хиты в джазовой фьюжн-трактовке. Если погода испортится, мероприятия состоятся в помещениях.

Подробная программа «Ночи музеев» в тульской «Октаве» выглядит так:

Время

Мероприятие

Локация

18.00 – 0.00

Выставка «Хорошие/плохие». Вход свободный.

2 этаж. Зал временных экспозиций

18.00, 20.00

Экскурсия по Выставке «Хорошие/плохие». Вход свободный.

2 этаж. Зал временных экспозиций

19.00

Семейный мастер-класс по созданию персонажа по мотивам выставки «Хорошие/плохие» из пластилина. Вход свободный.

2 этаж. Пространство мастерских Музея станка

21.00, 22.00

Сеанс экскурсии по основной мультимедийной экспозиции Музея станка: «Тула — мастерская России». Вход свободный.

2 этаж, Музей станка

20.00 – 0.00

Бар AZAZA на веранде «Октавы». Welcome drink. Вход свободный.

2 этаж

20.00 – 0.00

Уютная вечеринка на втором этаже творческого индустриального кластера «Октава». 

2 этаж

21.00 – 22.00

Джазовый джем-сейшн от группы Free sound: проверенные временем джазовые хиты в собственной интерпретации. Вход свободный.

2 этаж

 

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