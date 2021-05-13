В тульской «Октаве» пройдет «Ночь музеев»
В этом году она пройдет в субботу, 15 мая, с 18.00 до полуночи.
В Музее станка – выставка Андрея Люблинского «Хорошие/плохие». Посетители смогут совершить увлекательное путешествие в мир героев, придуманных самим художником, а также заполненных известными фигурами истории и современной культуры. В 19.00 пройдет мастер-класс – гости смогут создать собственных персонажей из пластилина.
В 21.00 и 22.00 в основном мультимедийном зале Музея станка состоятся бесплатные показы экскурсии «Тула – мастерская России». В «Октаве» будет работать летняя веранда – там выступит группа Free sound, которая исполнит мировые хиты в джазовой фьюжн-трактовке. Если погода испортится, мероприятия состоятся в помещениях.
Подробная программа «Ночи музеев» в тульской «Октаве» выглядит так:
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Время
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Мероприятие
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Локация
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18.00 – 0.00
|
Выставка «Хорошие/плохие». Вход свободный.
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2 этаж. Зал временных экспозиций
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18.00, 20.00
|
Экскурсия по Выставке «Хорошие/плохие». Вход свободный.
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2 этаж. Зал временных экспозиций
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19.00
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Семейный мастер-класс по созданию персонажа по мотивам выставки «Хорошие/плохие» из пластилина. Вход свободный.
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2 этаж. Пространство мастерских Музея станка
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21.00, 22.00
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Сеанс экскурсии по основной мультимедийной экспозиции Музея станка: «Тула — мастерская России». Вход свободный.
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2 этаж, Музей станка
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20.00 – 0.00
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Бар AZAZA на веранде «Октавы». Welcome drink. Вход свободный.
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2 этаж
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20.00 – 0.00
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Уютная вечеринка на втором этаже творческого индустриального кластера «Октава».
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2 этаж
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21.00 – 22.00
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Джазовый джем-сейшн от группы Free sound: проверенные временем джазовые хиты в собственной интерпретации. Вход свободный.
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2 этаж