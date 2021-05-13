В тульской «Октаве» пройдет «Ночь музеев»

В этом году она пройдет в субботу, 15 мая, с 18.00 до полуночи.

В Музее станка – выставка Андрея Люблинского «Хорошие/плохие». Посетители смогут совершить увлекательное путешествие в мир героев, придуманных самим художником, а также заполненных известными фигурами истории и современной культуры. В 19.00 пройдет мастер-класс – гости смогут создать собственных персонажей из пластилина.

В 21.00 и 22.00 в основном мультимедийном зале Музея станка состоятся бесплатные показы экскурсии «Тула – мастерская России». В «Октаве» будет работать летняя веранда – там выступит группа Free sound, которая исполнит мировые хиты в джазовой фьюжн-трактовке. Если погода испортится, мероприятия состоятся в помещениях.

Подробная программа «Ночи музеев» в тульской «Октаве» выглядит так: