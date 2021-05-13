новости
новости
Регистрация
На ул. Рязанской автоприцеп «торпедировал» «Ладу»: ДТП попало на видео

На ул. Рязанской автоприцеп «торпедировал» «Ладу»: ДТП попало на видео

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки.

В социальных сетях появилось видео с места необычного ДТП, произошедшего 8 мая в половине седьмого утра на ул. Рязанской.

Напомним, «Лада Веста» двигалась в сторону Восточного обвода, когда ее внезапно «атаковал» прицеп, отстегнувшийся от встречного «Ниссана» под управлением 37-летней тулячки.

На видео, снятом регистратором «Лады», видно, как водитель пытается уйти от столкновения, но это ему не удается. Легковушка получила серьезные механические повреждения, а ее 39-летний владелец был госпитализирован с различными травмами.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:21 +6
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария с прицепомстолкновениезапись с регистратора
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 14 мая
Где в Туле отключат свет 14 мая
В тульской «Октаве» пройдет «Ночь музеев»
В тульской «Октаве» пройдет «Ночь музеев»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.