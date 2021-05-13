На ул. Рязанской автоприцеп «торпедировал» «Ладу»: ДТП попало на видео

В социальных сетях появилось видео с места необычного ДТП, произошедшего 8 мая в половине седьмого утра на ул. Рязанской.

Напомним, «Лада Веста» двигалась в сторону Восточного обвода, когда ее внезапно «атаковал» прицеп, отстегнувшийся от встречного «Ниссана» под управлением 37-летней тулячки.

На видео, снятом регистратором «Лады», видно, как водитель пытается уйти от столкновения, но это ему не удается. Легковушка получила серьезные механические повреждения, а ее 39-летний владелец был госпитализирован с различными травмами.