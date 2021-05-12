25-этажки, школы и детсады: в Туле возле Восточного обвода построят жилой комплекс

Фото из архива Myslo.

В молодежном многофункциональном центре «Родина» прошли публичные слушания по градостроительным вопросам.

Участники рассмотрели вопрос о проекте планировки территории жилого района «Суворовский-2», ограниченного Восточным обводом и рекой Упой в Центральном районе Тулы. По словам заявителя, площадь рассматриваемого земельного участка составляет более 200 гектаров. Здесь планируется строительство 25-этажных многоквартирных жилых домов, четырех школ, семи детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, поликлиники, магазинов, обустройство набережной.

Площадь застройки составит 2,5 млн кв. м, в том числе площадь квартир — 1 млн кв. м. Срок реализации проекта — 10 лет.

Заключения о результатах публичных слушаний направят в Тульскую городскую Думу и администрацию Тулы.