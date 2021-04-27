Смешарики в кино и история гениального музыканта: «Синема Парк» представил новинки выходных

Публикуем анонсы ближайших премьер. Выбирайте!

1 мая состоится премьера новых серий уже хорошо знакомых и любимых мультсериалов – «Смешарики», «Фиксики» и «Тима и Тома». В программу показов также войдет образовательный проект «Бодо Бородо» о веселом горе-учителе.



«Легенда о пианисте» (16+)

6 мая – премьера культовой картины в отреставрированной версии. История гениального музыканта, который родился и всю жизнь провел на корабле. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в красивую легенду.

THE BOX («Коробка») (12+)

10 мая – премьера южнокорейского музыкального фильма о молодом парне Джихуне (Пак Чанёль), который увлечен музыкой больше, чем кто-либо другой в этом мире, однако из-за страха перед сценой он может петь только в коробке.