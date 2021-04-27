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Смешарики в кино и история гениального музыканта: «Синема Парк» представил новинки выходных

Смешарики в кино и история гениального музыканта: «Синема Парк» представил новинки выходных

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших премьер. Выбирайте!

 

«Смешарики и друзья в кино» (0+)

1 мая состоится премьера новых серий уже хорошо знакомых и любимых мультсериалов – «Смешарики», «Фиксики» и «Тима и Тома». В программу показов также войдет образовательный проект «Бодо Бородо» о веселом горе-учителе.
 

«Легенда о пианисте» (16+)

6 мая – премьера культовой картины в отреставрированной версии. История гениального музыканта, который родился и всю жизнь провел на корабле. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в красивую легенду.
 

THE BOX («Коробка») (12+)

10 мая – премьера южнокорейского музыкального фильма о молодом парне Джихуне (Пак Чанёль), который увлечен музыкой больше, чем кто-либо другой в этом мире, однако из-за страха перед сценой он может петь только в коробке.

 
Расписание и билеты онлайн – по ссылке.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 14:15 0
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