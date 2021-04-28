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Многомилионный ущерб: в Тульской области опасные вещества выливали на земельные участки

Многомилионный ущерб: в Тульской области опасные вещества выливали на земельные участки

Прокуратура Тепло-Огаревского района Тульской области провела проверку ООО «Управляющее предприятие».

В ходе проверки установлено, что кто-то из сотрудников предприятия при эксплуатации очистных сооружений допустил нарушение правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами.
 
Сточные воды с содержанием потенциально опасных микробиологических организмов отводились на почву земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в районе поселка Варваринский Тепло-Огаревского района. Размер вреда, причиненный почве, составил более 33 млн рублей.
 
Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
 
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре.
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