«Я знаю точно, растает лёд»: Сергей Трофимов выступит в Туле

Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит

слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.

«И вдруг понимаю — это во мне душа» — строка из хита Сергея Трофимова полностью описывает состояние его зрителей после концерта. Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает звуки из музыкальных инструментов и лучшее из самых потаенных уголков сердец. За это и любим он народом — за умение «достучаться», обманчиво простыми словами рассказать о самом

сложном в жизни каждого: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. «Боже, какой пустяк!» — поет Сергей, и мы понимаем, что именно такие «пустяки» — «выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей» — украшают жизнь и делают нас чуточку лучше. Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем. На его концерте не увидишь «пустых» глаз и кресел – его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердого скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. Что уж говорить о давних почитателях творчества артиста, а их, считай, целая страна!

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