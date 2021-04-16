Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику «Тульская» на 121 тысячу рублей

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В результате проверки на птицефабрике были выявлены нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна».

В марте 2021 года Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям была проведена проверка требований законодательства РФ в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений и обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении АО «Птицефабрика «Тульская» (Тульская область).

В результате проверки Управлением Россельхознадзора выявлены нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна», действующего на территории ЕАЭС, и правил хранения зерна, а именно:

хранение зерна ячменя кормового, зараженного вредителями запасов (в образцах зерна, отобранных при проведении проверки и направленных в подведомственную Россельхознадзору Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию, были выявлены вредители запасов: долгоносик, точильщик, мукоед);

осуществление реализации семян рапса на пищевые цели, весом 612 тонн, с товаросопроводительными документами, в которых отсутствовала информация о годе урожая, назначении зерна, а также сведения о декларации о соответствии партии зерна.