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Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику «Тульская» на 121 тысячу рублей
Фото pixabay.com.

Россельхознадзор оштрафовал птицефабрику «Тульская» на 121 тысячу рублей

В результате проверки на птицефабрике были выявлены нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна».

В марте 2021 года Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям была проведена проверка требований законодательства РФ в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений и обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении АО «Птицефабрика «Тульская» (Тульская область).

В результате проверки Управлением Россельхознадзора выявлены нарушения требований технического регламента «О безопасности зерна», действующего на территории ЕАЭС, и правил хранения зерна, а именно:

  • хранение зерна ячменя кормового, зараженного вредителями запасов (в образцах зерна, отобранных при проведении проверки и направленных в подведомственную Россельхознадзору Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию, были выявлены вредители запасов: долгоносик, точильщик, мукоед);
  • осуществление реализации семян рапса на пищевые цели, весом 612 тонн, с товаросопроводительными документами, в которых отсутствовала информация о годе урожая, назначении зерна, а также сведения о декларации о соответствии партии зерна.

В апреле 2021 года Управлением Россельхознадзора АО «Птицефабрика «Тульская» и должностные лица общества привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на сумму 121 000 рублей.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:27 +3
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