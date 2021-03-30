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Титул «Миссис Тула — 2021» выиграла Наталья Демидова
Ашура Гаджиева, Наталья Демидова и Ольга Елистратова.

Титул «Миссис Тула — 2021» выиграла Наталья Демидова

На сцене Тульской областной филармонии состоялся праздник семьи, весны и красоты.

IX областной конкурс элегантности, красоты и таланта организован модельно-артистическим агентством Linda.

Конкурс «Миссис Тула» для женщин, имеющих детей, проходит при поддержке министерства культуры Тульской области. Это творческое состязание является региональным отборочным туром национального конкурса «Миссис Россия». У победительницы конкурса и самых ярких участниц есть шанс представить наш регион на всероссийском уровне.

В этом году в конкурсе приняли участие 10 молодых женщин. Жюри предстояла нелегкая задача — выбрать из них самую-самую.

Голосование также прошло на сайте Myslo.ru. Победительницей голосования, обладательницей титула «Миссис Myslo» и подарка от нашей редакции стала Марта Белозерова.

Третье место и титул «2-я вице-миссис Тула» получила Ашура Гаджиева.

Второе место и титул «1-я вице-миссис Тула» выиграла Ольга Елистратова.

Королевой вечера, обладательницей титула «Миссис Тула — 2021» стала красавица Наталья Демидова, мама двоих очаровательных сыновей.

Большой фоторепортаж с этого праздника красоты — на нашем портале.

Галерея
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Миссис Тула - 2021, Фото: 3
Миссис Тула - 2021, Фото: 4
Миссис Тула - 2021, Фото: 5
Миссис Тула - 2021, Фото: 6
Миссис Тула - 2021, Фото: 7
Миссис Тула - 2021, Фото: 8
Миссис Тула - 2021, Фото: 9
Миссис Тула - 2021, Фото: 10
Миссис Тула - 2021, Фото: 11
Миссис Тула - 2021, Фото: 12
Миссис Тула - 2021, Фото: 13
Миссис Тула - 2021, Фото: 14
Миссис Тула - 2021, Фото: 15
Миссис Тула - 2021, Фото: 16
Миссис Тула - 2021, Фото: 17
Миссис Тула - 2021, Фото: 18
Миссис Тула - 2021, Фото: 19
Миссис Тула - 2021, Фото: 20
Миссис Тула - 2021, Фото: 21
Миссис Тула - 2021, Фото: 22
Миссис Тула - 2021, Фото: 23
Миссис Тула - 2021, Фото: 24
Миссис Тула - 2021, Фото: 25
Миссис Тула - 2021, Фото: 26
Миссис Тула - 2021, Фото: 27
Миссис Тула - 2021, Фото: 28
Миссис Тула - 2021, Фото: 29
Миссис Тула - 2021, Фото: 30
Миссис Тула - 2021, Фото: 31
Миссис Тула - 2021, Фото: 32
Миссис Тула - 2021, Фото: 33
Миссис Тула - 2021, Фото: 34
Миссис Тула - 2021, Фото: 35
Миссис Тула - 2021, Фото: 36
Миссис Тула - 2021, Фото: 37
Миссис Тула - 2021, Фото: 38
Миссис Тула - 2021, Фото: 39
Миссис Тула - 2021, Фото: 40
Миссис Тула - 2021, Фото: 41
Миссис Тула - 2021, Фото: 42
Миссис Тула - 2021, Фото: 43
Миссис Тула - 2021, Фото: 44
Миссис Тула - 2021, Фото: 45
Миссис Тула - 2021, Фото: 46
Миссис Тула - 2021, Фото: 47
Миссис Тула - 2021, Фото: 48
Миссис Тула - 2021, Фото: 49
Миссис Тула - 2021, Фото: 50
Миссис Тула - 2021, Фото: 51
Миссис Тула - 2021, Фото: 52
Миссис Тула - 2021, Фото: 53
Миссис Тула - 2021, Фото: 54
Миссис Тула - 2021, Фото: 55
Миссис Тула - 2021, Фото: 56
Миссис Тула - 2021, Фото: 57
Миссис Тула - 2021, Фото: 58
Миссис Тула - 2021, Фото: 59
Миссис Тула - 2021, Фото: 60
Миссис Тула - 2021, Фото: 61
Миссис Тула - 2021, Фото: 62
Миссис Тула - 2021, Фото: 63
Миссис Тула - 2021, Фото: 64
Миссис Тула - 2021, Фото: 65
Миссис Тула - 2021, Фото: 66
Миссис Тула - 2021, Фото: 67
Миссис Тула - 2021, Фото: 68
Миссис Тула - 2021, Фото: 69
Миссис Тула - 2021, Фото: 70
Миссис Тула - 2021, Фото: 71
Миссис Тула - 2021, Фото: 72
Миссис Тула - 2021, Фото: 73
Миссис Тула - 2021, Фото: 74
Миссис Тула - 2021, Фото: 75
Миссис Тула - 2021, Фото: 76
Миссис Тула - 2021, Фото: 77
Миссис Тула - 2021, Фото: 78
Миссис Тула - 2021, Фото: 79
Миссис Тула - 2021, Фото: 80
Миссис Тула - 2021, Фото: 81
Миссис Тула - 2021, Фото: 82
Миссис Тула - 2021, Фото: 83
Миссис Тула - 2021, Фото: 84
Миссис Тула - 2021, Фото: 85
Миссис Тула - 2021, Фото: 86
Миссис Тула - 2021, Фото: 87
Миссис Тула - 2021, Фото: 88
Миссис Тула - 2021, Фото: 89
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:33 +3
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