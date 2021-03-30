Титул «Миссис Тула — 2021» выиграла Наталья Демидова
На сцене Тульской областной филармонии состоялся праздник семьи, весны и красоты.
IX областной конкурс элегантности, красоты и таланта организован модельно-артистическим агентством Linda.
Конкурс «Миссис Тула» для женщин, имеющих детей, проходит при поддержке министерства культуры Тульской области. Это творческое состязание является региональным отборочным туром национального конкурса «Миссис Россия». У победительницы конкурса и самых ярких участниц есть шанс представить наш регион на всероссийском уровне.
В этом году в конкурсе приняли участие 10 молодых женщин. Жюри предстояла нелегкая задача — выбрать из них самую-самую.
Голосование также прошло на сайте Myslo.ru. Победительницей голосования, обладательницей титула «Миссис Myslo» и подарка от нашей редакции стала Марта Белозерова.
Третье место и титул «2-я вице-миссис Тула» получила Ашура Гаджиева.
Второе место и титул «1-я вице-миссис Тула» выиграла Ольга Елистратова.
Королевой вечера, обладательницей титула «Миссис Тула — 2021» стала красавица Наталья Демидова, мама двоих очаровательных сыновей.
Большой фоторепортаж с этого праздника красоты — на нашем портале.