Титул «Миссис Тула — 2021» выиграла Наталья Демидова

Ашура Гаджиева, Наталья Демидова и Ольга Елистратова.

На сцене Тульской областной филармонии состоялся праздник семьи, весны и красоты.

IX областной конкурс элегантности, красоты и таланта организован модельно-артистическим агентством Linda.

Конкурс «Миссис Тула» для женщин, имеющих детей, проходит при поддержке министерства культуры Тульской области. Это творческое состязание является региональным отборочным туром национального конкурса «Миссис Россия». У победительницы конкурса и самых ярких участниц есть шанс представить наш регион на всероссийском уровне.

В этом году в конкурсе приняли участие 10 молодых женщин. Жюри предстояла нелегкая задача — выбрать из них самую-самую.

Голосование также прошло на сайте Myslo.ru. Победительницей голосования, обладательницей титула «Миссис Myslo» и подарка от нашей редакции стала Марта Белозерова.

Третье место и титул «2-я вице-миссис Тула» получила Ашура Гаджиева.

Второе место и титул «1-я вице-миссис Тула» выиграла Ольга Елистратова.

Королевой вечера, обладательницей титула «Миссис Тула — 2021» стала красавица Наталья Демидова, мама двоих очаровательных сыновей.

Большой фоторепортаж с этого праздника красоты — на нашем портале.