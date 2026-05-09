Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
- не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах;
- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
- храните дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.