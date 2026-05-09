Единый номер вызова экстренных служб: 112.
 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
  • не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно и может стать неуправляемым;
  • своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы;
  • не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
  • соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах;
  • не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;
  • храните дома и во дворе первичные средства пожаротушения: огнетушитель, емкость с водой, ведро.